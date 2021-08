Skriniar: “Soddisfatto dell’avvio di stagione. E finalmente ho segnato davanti al pubblico”

Lo slovacco, in patria per gli impegni con la sua Nazionale, contento delle vittorie con Genoa e Verona

Arrivato nella giornata di ieri a Senec, sede del ritiro della Nazionale slovacca che è impegnata a preparare il triplo impegno verso Qatar 2022, Milan Skriniar ha raccontato di essere "soddisfatto" per le prime due partite vinte in campionato con la maglia dell'Inter. "La preparazione - ha aggiunto Skrinka - è stata molto buona, immaginavamo di iniziare l'anno in questo modo. E finalmente ho segnato un gol davanti a un San Siro con il pubblico".