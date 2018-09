Torna a parlare ai microfoni di Sport Mediaset Milan Skriniar, che a margine dell'allenamento mattutino presenta il ciclo di partite che attende la squadra nerazzurra: "Ci aspettano tante sfide difficili, siamo pronti. Siamo qui per questo e vogliamo fare bene". Martedì il difensore slovacco potrà fare il suo esordio con i nerazzurri in Champions League, ma la concentrazione resta sul match di sabato contro il Parma: "Io volevo restare, gli obiettivi sono davanti a noi. Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato, vincere davanti ai nostri tifosi. Poi penseremo al Tottenham".

Quindi una breve analisi sui risultati ottenuti nelle prime tre giornate: "A Reggio Emilia non abbiamo fatto bene. Contro il Torino, dopo un ottimo primo tempo, non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti. La vittoria contro il Bologna è stata molto importante, adesso andiamo avanti così, ragionando partita dopo partita". Infine sugli obiettivi personali per la stagione: "Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. La cosa importante è aiutare la squadra perché l'Inter deve fare sempre meglio. La squadra è più forte quindi vogliamo raggiungere risultati importanti. Il rinnovo? In questo momento ne stanno parlando, vediamo".

