Quique Sánchez Flores, tecnico del Siviglia, ha spiegato in conferenza stampa come intende gestire i giovani che ha in rosa, compreso Lucien Agoumé, classe 2002 arrivato in prestito dall'Inter qualche giorno fa: "Ai ragazzi apro semplicemente la porta e dico 'entrate' - le sue parole -. Non credo sia necessario riempir loro la testa di informazioni e notizie. Voglio che mantengano quella libertà con cui giocano, quel desiderio e le virtù che hanno. Dobbiamo cercare di farli sbarcare nel calcio professionistico con quella stessa libertà. Ieri - ha chiosato - abbiamo fatto una partitella di 60 minuti per vedere i nuovi ragazzi. Hannibal Mejbri ha un ottimo gioco associativo. Vogliamo vedere anche i segnali che ci mandano giocatori come Agoumé".

