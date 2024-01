Lucien Agoumé è rimasto in panchina ieri nel match che il Siviglia, suo nuovo club, ha perso contro l'Alaves. Ma le opportunità per il centrocampista francese arrivato dall'Inter non dovrebbero mancare da qui a fine stagione, almeno stando alle parole del tecnico del Nervion Quique Sanchez Flores. Intervistato da DAZN nel postpartita, l'allenatore degli andalusi ha garantito che lo spazio per i giovani con lui ci sarà sempre: "Cerco di conoscere quanti più giocatori possibile perché guardo molto calcio, ma dobbiamo essere più pragmatici. La politica della società non la voglio né posso cambiarla in tre settimane, sono allineato con le decisioni della società, non sono diffidente nei confronti dei ragazzi giovani. La storia lo dice così: in tutte le squadre dove sono stato, con me hanno giocato ragazzi giovani, se i giovani sono più bravi degli esperti, giocheranno i giovani. Abbiamo il caso di Kike Salas e Juanlu, che stanno facendo molto bene e faremo quello che dobbiamo tenendo conto delle caratteristiche dei giocatori", le sue parole.

