È Jannik Sinner a trionfare a Melbourne contro il russo Medvedev al termina di una dura ed estenuante gara di oltre le tre ore e mezzo che alla fine premia il tennista italiano che sottoscrive la storia del tennis. Per la prima volta nella storia infatti un italiano trionfa all'Australian Open conquistando il suo primo slam della carriera, riportando il tricolore sul podio di un grande slam dopo 48 anni. L'ultimo a riuscirci fu Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976. Dopo due set in svantaggio, l'altoateṡino riprende le redini del gioco, vince i due successivi prima di trionfare per 6-3 nel quinto e ultimo set che fa esultare tutta l'Italia, Inter compresa: "Che partita" - si legge nel Tweet del club nerazzurro -. Complimenti per l’Australian Open 2024 Jannik Sinner, il primo Slam non si scorda mai".

Che partita! Complimenti per l’#AO2024 @janniksin, il primo Slam non si scorda mai 🇮🇹



