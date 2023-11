Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri.

Iniziamo a prepararci insieme a Juventus-Inter, derby d'Italia in programma domenica 26 novembre a Torino. Assente Bastoni per infortunio dopo gli esami svolti con lo staff medico nerazzurro, Inzaghi però ritrova un Barella in forma mai come prima in questo avvio di stagione.