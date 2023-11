Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Borzillo.

Inzaghi ritrova ad Appiano i primi nazionali: come sono andati i giocatori nerazzurri durante la sosta e quanto sono stati impiegati? Ci sono novità importanti sul recupero di Pavard, mentre la dirigenza nerazzurra lavora sul mercato portando avanti due piste principali.