Le parole di Tuchel in conferenza stampa su Pavard e la bomba del possibile approdo di Lukaku alla Roma di Mourinho hanno nuovamente infuocato l'ambiente nerazzurro. C'è chi torna a puntare pesantemente il dito contro la dirigenza. Ospite della trasmissione di oggi Michele Borrelli di InterFanTv. Di seguito il video per seguirci (clicca qui per vedere da app).