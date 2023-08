Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Pavard torna ad allenarsi con il Bayern Monaco, l'Inter aspetta ancora il via libera dalla Germania per lo sbarco del francese a Milano. Domani le visite mediche di Sanchez e Correa (con il Marsiglia). L'intervista ESCLUSIVA a Thomas Zilliacus, l’uomo d’affari finlandese da tempo interessato all’acquisizione dell’Inter. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).