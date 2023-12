Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Spazio ad analisi e commenti di Inter-Real Sociedad. La squadra nerazzurra si qualifica come seconda e agli ottavi di Champions League si preannuncia una sfida di fuoco. Inzaghi intanto mette nel mirino la sua ex Lazio, Pavard spinge per esserci.