Roboante partita casalinga dell'Inter quella di questo pomeriggio contro il Bologna, finita con un 7-0 che la dice lunga sulla prestazione offerta dalla squadra di Christian Chivu che al termine di questo 20esimo turno di Primavera 1 conta 41 punti in classifica, momentaneamente a +7 dal Torino secondo. Sfortunata la squadra ospite che oltre all'evidente difficoltà contro la capolista ha incassato un'espulsione a inizio ripresa, quella del portiere Pessina per scellerato fallo su Sarr, ed è stata costretta ad un cambio forzato dopo dieci minuti del secondo tempo per l'infortunio di De Luca. Spumeggiante invece il pomeriggio di Issiaka Kamaté, che fa tripletta e arriva a 10 gol stagionali; gioia anche per Mattia Mosconi che trova la sua prima rete con l'Under 19. Ma tutta la squadra nerazzurra ha sostanzialmente brillato, dando un segnale di quelli forti al campionato.

IL TABELLINO

Marcatori: 9', 74', 84' Kamate (I), 15' Stankovic (I), 61' Sarr (I), 66' Akinsanmiro (I), 90' Mosconi (I).Arbitro: Burlando Assistenti: Pelosi; Di Meo

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 6 Stabile (33 Alexiou 74'), 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (31 Zanchetta 65'), 8 Di Maggio (14 Berenbruch 46'); 10 Kamate, 9 Sarr (22 Spinacce 65'), 11 Quieto (34 Mosconi 46'). A disposizione: 12 Tommasi, 23 Maye, 27 Aidoo, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-3-2-1): 12 Pessina; 3 Nezirevic, 15 Svoboda (72 Happonen 50'), 6 Amey, 42 Baroncioni; 5 Hodzic, 8 Rosetti (73 De Luca 46', 28 Mercier 56'), 22 Diop (91 Mangiameli 46'); 4 Menegazzo, 67 Byar; 9 Ebone (53 Lai 76'). A disposizione: 23 Gasperini, 11 Ravaglioli, 18 Idaro, 47 Mukelenge, 69 Tonin. Allenatore: Luca Vigiani.

Ammoniti: Amey (B), Byar (B), Stankovic (I), DI Maggio (I), Nezirevic (B). Espulsi: Pessina (B).

RIVIVI IL LIVE

93' - Burlando fischia tre volte: finisce per 7-0 Inter-Bolognan nerazzurri sempre più in vetta.

90' - MOSCONI, ED È SETTEBELLO!!! Kamate fresco come nel primo minuto di gioco semina tutta la difesa poi in area regala al classe 2007 la gioia del suo primo gol in Primavera alla quarta presenza.

90' - GOOOOOOOOOOOOOOL. MOSCOOOOONIIIII!

88' - Mosconi prova ad arrivare su un cross da destra, Nezirevic lo anticipa mandando in corner. Sugli sviluppi, Zanchetta prova la conclusione al volo mandando alto.

84' - GOL di KAMATE'. Azione da play station dell'Inter, aiutata da un'amnesia della difesa avversaria: Spinaccè porta a spasso gli avversari, serve un pallone morbido verdo Kamaté e il numero 10 dell'Inter sottoscrive il suo decimo gol stagionale.

84' - ANCORA UN GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'IIIIIINTTTEEEEERRRR!!!

83' - Intervento duro di Nezirevic su Zanchetta: altro giallo del match.

82' - Ci prova anche Mosconi. Ma il pallone finisce a largo dei pali.

79' - Timido squillo del Bologna, punizione del Bologna battuta da Byar ma Raimondi blocca facilmente.

76' - Cambio anche per il Bologna: fuori Ebone, dentro Lai.

75' - Fuori Stabile, Chivu manda in campo Alexiou. Kamate eredita la fascia di capitano.

74' - GOL DELL'INTER!!! KAMATE FA CINQUINA!! Cocchi ara per l'ennesima volta la fascia sinistra, cross in mezzo dove arriva Kamate che trova la doppietta personale. Happonen ancora una volta raccoglie la palla nel sacco.

74' - GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Manita dell'Inter con Kamate che trova la doppietta personale.

71' - Ancora Kamate, Amey devia in corner. È un tiro al bersaglio.

70' - Ancora Berenbruch. Il 14 nerazzurro tenta il tiro trovando l'opposizione di un Happonen che non ricorderà probabilmente nel migliore dei modi questa sua prima col Bologna.

68' - Ormai l'Inter dilaga da ogni parte: ci prova anche Berenburch, palla alta.

67' - GOL DELL'INTER!!! AKINSANMIRO FA POKER!! Mosconi, entrato da nemmeno un minuto, mette un bel pallone in mezzo sul quale non arriva Kamate ma il nigeriano è pronto dall'altro lato per ribadire in porta. Finalmente c'è gloria anche per lui.

67' - GOOOOOOOOOOOOOOOL di AAAAAAKIIIIINSAAAAAAANMIIIIIROOOOO!

65' - Ben tre cambi per l'Inter: Spinaccè rileva Sarr, mattatore del match; spazio anche a Zanchetta e Mosconi, che prendono il posto di Stankovic e Quieto. Stabile nuovo capitano

62' - GOL di SARR. Tiro dalla distanza e di potenza di Akinsanmiro che Happonen respinge di bagher, ma Sarr trova il tap-in propizio: 3-0 Inter.

62' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! SARRRRRRR cala il TRISSSSS. 3-0 Inter.

60' - Ancora vicinissima al tris l'Inter con il suo capitano Stankovic, ma Happonen dice di no al terzo gol dell'Inter.

58' - Vola Kamate che buca la difesa rossoblu su lancio dalle retrovie, la conclusione solo davanti ad Happonen però è da dimenticare: palla fuori.

57' - Dura dieci minuti la partita di De Luca, che esce addirittura in barella e tra gli applausi. Vigiani inserisce Mercier.

54' - Non c'è pace per il Bologna: De Luca, entrato a inizio ripresa al posto di Rosetti, cade in preda al dolore dopo uno scontro con Sarr. Anche Stankovic sollecita l'intervento dello staff medico.

51' - Entra Happonen, al debutto con la maglia del Bologna. Lascia il campo Svoboda.

49' - Espulso Pessina, piove sul bagnato per il Bologna. Il portiere rossoblu non si capisce con Hodzic e per impedire che Sarr si involi in porta lo tira giù prendendosi un rosso impossibile da evitare.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Bologna Primavera!

14.09 - Tutto pronto per ricominciare. Cambio nel Bologna: in campo Mangiameli per Diop, nell'Inter tocca a Berenburch che rileva Cocchi.

14.08 - Presente sugli spalti del Konami Youth Development Centre l'ex capitano dell'Inter, Samir Handanovic.

---------------------

Ottima Inter nei primi 45 minuti (più recupero) di gioco contro il Bologna. Dominio quasi totale della squadra di casa che la sblocca con Kamaté all'ottavo minuto. Vantaggio che Stankovic raddoppia dopo una manciata di minuti e che avrebbe potuto contare anche qualche gol in più sul tabellino ma una traversa e un attento Pessina hanno tenuto, in qualche modo, a galla la squadra di Vigiani evitando un naufragio.

50' - Duplice fischio arrivato. Squadre negli spogliatoi.

49' - Lascia giocare ancora per qualche manciata di secondi Burlando.

48' - Diop incespica goffamente su sé stesso e cade sul terreno di gioco, necessario l'intervento dei soccorritori.

47' pt - Ancora nerazzurri vicini al tris: tiro di Sarr sporcato dalla difesa e palla che attraversa l'area prima di finire in corner47' pt - In corso i tre minuti di recupero.

44' - Altra azione personale di Akinsanmiro che strappa un pallone a centrocampo agli avversari ma serve un distratto Quieto che si fa anticipare. La palla resta però nella metà campo dell’Inter e i nerazzurri trovano ancora varchi verso la porta di Pessina ma anche i suoi guantoni: parato un colpo di testa di Kamate.

43' - Sarr riceve un pallone da destra, si gira e calcia. Amey salva mandando in corner

41' - Cocchi dalla bandierina disegna una parabola che finisce sul secondo palo, dove trova Akinsanmiro che però colpisce male e calcia direttamente sul fondo.

40' - Di Maggio si accentra e tira, prima Rosetti poi Pessina deviano in corner.

39' - Di Maggio affonda Menegazzo lanciato in avanti, Burlando è lì a due passi e non può esimersi dall'ammonire l'otto interista

36' - Prima occasione per il Bologna. Punizione tagliata di Baroncioni, svetta Menegazzo che di testa manda fuori.

35' - Rosetti fa tunnel su Stankovic, il capitano nerazzurro lo abbatte e viene ammonito.

31' - Altro salvataggio di ginocchio di Pessina, migliore in campo in assoluto degli uomini di Vigiani.

30' - Altra ammonizione per la squadra ospiete, questa volta ai danni di Amey.

29' - Brivido per Pessina, salvato dalla traversa. Sfortunato Stankovic che ha incornato un gran pallone calciato dalla bandierina ma la palla si schianta sul legno.

28' - Altro giallo della gara. Ammonito Byar per un fallo su Akinsanmiro.

27' - Bella azione personale di Sarr che aggancia un pallone recuperato dalla difesa su un tentativo di incursione del Bologna, galoppa verso la porta di Pessina ma la difesa rossoblu non si lascia sorprendere e sventa la velenosa ripartenza dei nerazzurri.

25' - Entrataccia in ritardo di Akinsanmiro su Hodzic: rischia ma non affonda sull'avversario il nigeriano che rimedia un sacrosanto giallo.

20' - Affondo sulla destra e cross di Akinsanmiro che però finisce sull'esterno della rete.

19' - Tenta la reazione la squadra ospite che tenta di impensierire Raimondi e la sua difesa, ma l'azione in avanti del Bologna viene fermata dal guardialinee che alza la bandierina.

15' - GOL di STANKOVIC!!! Troppo facile segnare per il figlio d'arte lasciato solo ad un metro da Pessina su corner. Colpo di testa comodo e palla nel sacco.

15' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL: 2-0 INTER. STANKOOOOOVIIIIC.

14' - Che parata di Pessina. L'estremo difensore avversario in allungo salva spazzando in corner su un gran pallone di Akinsanmiro.

12' - Kamate stappa la partita, numero su errore di Nezirevic.

10' - Il gioco di prestigio di Kamate vale l’ottavo score della sua stagione. Paga caro Nezirevic il suo errore in disimpegno.

8' - GOL DELL'INTER!!!! KAMATE!!!! Nezirevic sbaglia l'appoggio orizzontale, Kamate piomba sulla sfera, manda Svoboda al bar con una magia e batte il portiere rossoblu Pessina.

7' - Altro scontro duro tra Kamate e Svoboda. Quest'ultimo, rimasto a terra, necessita dei soccorsi.

4' - Inizio aggressivo dell'Inter, che prende alti gli avversari. Intervento duro ma regolare di Di Maggio che recupera un pallone poi serve Kamate, l'azione però non produce frutti.

3' - Bologna che cerca di impensierire l'Inter scattando in contropiede, ma un attento Cocchi blocca la manovra della squadra di Vigiani.

2' - Primo angolo per la squadra di casa. Quieto dalla bandierina mette in mezzo ma Pessina spazza ancora in corner. Ma ancora una volta la difesa rossoblu sventa il pericolo.

1' - Fischio d'inizio: il Bologna batte il primo pallone di Inter-Bologna, valido per la 20esima giornata della Primavera 1.

13.00 - Squadre in campo. A battere il primo pallone sarà la squadra di Vigiani.

12.55 - Chivu, rispetto alla scorsa gara, ritrova Stankovic e Akinsanmiro. Gara dell'ex per Nezirevic, passato a gennaio dall'Inter al Bologna. Ancora titolare il 19enne svedese, alla terza presenza con i rossoblu.

-----------------------

Reduce dal pareggio a reti bianche contro il Torino, l'Inter di Cristian Chivu ospita questo pomeriggio il Bologna di Luca Vigiani, con l'obiettivo di tornare a conquistare tre punti e aumentare il gap con le inseguitrici, nella fattispecie con i granata. I nerazzurri U19 affronteranno al Konami Youth Development Centre Giacinto Facchetti i pari età del Bologna, penultimo in classifica e bisognoso di punti. Intanto, ecco le formazioni ufficiali in campo dalle ore 13:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto.

A disposizione: 12 Tommasi, 14 Berenbruch, 22 Spinacce, 23 Maye, 27 Aidoo, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 31 Zanchetta33 Alexiou, 34 Mosconi, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-3-2-1): 12 Pessina; 3 Nezirevic, 15 Svoboda, 6 Amey, 42 Baroncioni; 5 Hodzic, 8 Rosetti, 22 Diop; 4 Menegazzo, 67 Byar; 9 Ebone.

A disposizione: 23 Gasperini, 72 Happonen, 11 Ravaglioli, 18 Idaro, 28 Mercier, 47 Mukelenge, 53 Lai, 69 Tonin, 73 De Luca, 91 Mangiameli.

Allenatore: Luca Vigiani.

Arbitro: Burlando

Assistenti: Pelosi; Di Meo

