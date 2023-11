Lautaro Martinez è stato votato come miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre. Il Toro riceverà il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' prima di Inter-Frosinone, in programma domenica, a San Siro, con fischio d'inizio alle 20.45.

Come si legge sul sito della Lega Serie A, l'argentino è risultato il più votato dai tifosi su 'http://serieapotm.easports.com/', superando gli altri candidati Gleison Bremer (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Christian Pulisic (Milan), Matias Soulé (Frosinone), una sestina selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª alla 10ª della Serie A TIM 2023/2024.

"L’inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato semplicemente impressionante - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Il centravanti argentino è ormai un assoluto Top Player, con numeri straordinari e una leadership confermata dalla fascia di capitano dell’Inter. I sei gol in quattro partite, alcuni di pregevole fattura tecnica, realizzati nel mese di ottobre, hanno guidato i nerazzurri al primo posto in Serie A TIM e portato Lautaro in vetta alla classifica dei marcatori".

