Il Leicester City è fiducioso di concludere l'accordo con l'Inter per il passaggio nelle Foxes del centrocampista Stefano Sensi all'inizio della prossima settimana, non appena l'Inter tornerà dall'Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Secondo Fabrizio Romano, tutte le parti sono ormai vicine all'accordo definitivo per la chiusura dell'operazione.

Leicester City are confident to get Stefano Sensi deal done early next week, as soon as Inter returns from Saudi for Italian Supercup.



All parties are on the verge of closing the deal. https://t.co/k8wdgm8FTT