Sensi: “All’esordio vogliamo tre punti. Inzaghi? Ho impressioni molto positive”

L'intervista completa del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Come stai e come stanno andando queste prime settimane di lavoro?

"Sto bene, c’è entusiasmo, stiamo lavorando per prepararci al meglio per questa stagione che sarà molto competitiva. Le squadre si sono rafforzate però dobbiamo pensare solo a noi e grazie al lavoro fare grandi cose".

Tra un mese ci sarà l’esordio in campionato contro il Genoa. Come te lo aspetti?

"Me lo immagino con i tifosi perché non ci sono da tanto e sarebbe una grande cosa. Sicuramente sarà una partita difficile perché il Genoa è una buona squadra e perché tutti vorranno partire bene. Ci prepareremo al meglio per questa partita per portare a casa i tre punti".