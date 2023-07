Secondo episodio di ‘New Brothers’, nuovo format di Inter Media House in collaborazione con Paramount+. Dopo l’esordio di settimana scorsa che ha visto Marcus Thruram protagonista, ecco il nuovo episodio con protagonista Davide Frattesi, new entry del Biscione in "Pagine a Milano". "Sono nato e cresciuto nella bellezza, ne sono sempre stato affascinato e sapevo che l’avrei cercata ovunque e così è stato. In ogni passo, in ogni angolo, ogni domenica. Ma è proprio quando la vita prova a sorprenderti che capisci che certe cose non le puoi aspettare: devi volerle. Il resto scriviamolo insieme" dice l'ex centrocampista del Sassuolo, arrivato in nerazzurro dopo una lunga trattativa che lo ha finalmente visto sposare il club al quale si era promesso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!