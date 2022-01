Scudetto e Supercoppa, Steven Zhang guarda avanti: “+2 e continuiamo…”

Il presidente dell'Inter ha pubblicato delle foto su Instagram con i due trofei tra le braccia

La conquista della Supercoppa Italiana vale il secondo trofeo per Steven Zhang da quando è presidente dell'Inter. E il numero uno del club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi qui, come dimostra il recente post su Instagram che lo vede stringere simbolicamente tra le braccia l'ultima coppa arrivata nella Trophy Room dell'Inter HQ e il 19° scudetto del Biscione vinto lo scorso maggio: "+2 e continuiamo... Forza Inter" la promessa di Steven al popolo nerazzurro.