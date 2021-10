San Siro, incontro finito. Antonello: “Road map per velocizzare, ma per le Olimpiadi ci sarà il Meazza”

L'amministratore delegato dell'Inter ha partecipato all'incontro con Scaroni e il sindaco Sala

"C'è una road map che ci auguriamo sia propedeutica a una velocizzazione del processo di approvazione". Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter per la parte corporate, ha parlato all'uscita dell'incontro tra il club nerazzurro, il Milan e il Comune di Milano sul futuro di San Siro. "Non abbiamo ancora parlato di questioni tecniche - dice ancora l'ad nerazzurro - Milano-Cortina 2026? Penso sia molto difficile, dopo due anni di pandemia i tempi sono slittati. Per le Olimpiadi ci sarà il Meazza".