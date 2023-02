E' dedicata a Lautaro Martinez la copertina del nuovo numero del magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek': si racconta la crescita esponenziale del Toro dopo il Mondiale vinto in Qatar con la Nazionale argentina, anche attraverso le parole di alcuni grandi ex del mondo nerazzurro. Come Walter Samuel, vice di Lionel Scaloni alla guida della Seleccion, che ai microfoni del magazine esprime una certezza sul suo connazionale: "La fascia di capitano ha dato al Toro maggiori responsabilità, e lui ha saputo gestirle benissimo", si legge nell'anticipazione offerta online dalla Rosea.