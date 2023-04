18.02 - Ancora riscaldamento per le riserve, in attesa del rientro delle squadre.

18.04 - Paulo Sousa getta subito nella mischia Dia, fuori Bronn per un cambio tattico evidente.

18.05 - Calcio d'inizio della ripresa per la Salernitana: PARTITI!

49' - Palo di Barella! Palla rubata da Gosens e passaggio per Barella che avanza e calcia, il legno gli dice no su palla sporcata da Ochoa. Poi Mkhitaryan guadagna un corner.

55' - Barella cerca il cross per Dumfries, Pirola manda in corner.

58' - Palla al veleno di Candreva da sinistra, Onana alza in corner per evitare guai.

59' - Attenzione, controllo VAR su un paio di trattenute di Acerbi su Piatek. Tutto regolare comunque per Nasca.

59' - Candreva mette in mezzo un tiro che però diventa una traiettoria che rimpalla su Piatek prima di finire fuori.

61' - Sbaglia l'intervento Barella, Candreva gli strappa palla e mette in mezzo dove Mkhitaryan toglie le castagne dal fuoco.

63' - Ancora Ochoa! Il messicano vola sul tiro di Mkhitaryan, altro corner per i nerazzurri.

64' - Dumfries di testa prova a mettere in mezzo, ancora Ochoa in corner.

64' - Incredibile, l'Inter manda alle ortiche il raddoppio: Lukaku prende la traversa da zero metri, Ochoa vola sul tap-in di De Vrij.

65' - Giro di cambi: nella Salernitana Pirola esce per Trost Ekong, Nicolussi Caviglia rileva Koulibaly. Nell'Inter, fuori Correa e Barella per Lautaro Martinez e Brozovic. Fuori anche Asllani per Gagliardini.

70' - Pestone di Nicolussi Caviglia su Lautaro, giallo per l'ex Juventus Under 23.

75' - Nuovo cambio per l'Inter: fuori l'autore del gol Gosens per Dimarco.

78' - Vilhena va con le mani sul cross di Dumfries, punizione che è un corner corto per l'Inter.

82' - Lukaku lancia Lautaro che va in uno contro zero, Gyomber però lo costringe ad allargarsi e il tiro dell'argentino finisce tra le mani di Ochoa.

89' - Fallo tattico di Gagliardini a fermare Dia, giallo per lui.

91' - Si giocherà per altri cinque minuti.

95' - Finisce qui: la Salernitana costringe al pareggio l'Inter al termine di una partita assurda, per i nerazzurri sesto match consecutivo senza vittoria.

----

48' pt - Finisce il primo tempo, non prima di una conclusione di Acerbi respinta dalla difesa. Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana.

47' pt - Ochoa compie una parata incredibile su Lukaku che colpisce di testa a botta sicura sul cross di Dumfries: il messicano è reattivo quanto basta.

45' - Uno-due Lukaku-Gosens, Pirola anticipa in area il tedesco. Due minuti di recupero.

43' - Prima parata del match di Onana: Koulibaly raccoglie un pallone vacante e calcia un forte rasoterra che il camerunese blocca a terra.

41' - Colpo al volto di Onana da parte di Piatek, punizione per l'Inter.

40' - Ottima chiusura di Gosens su Candreva, corner Salernitana.

39' - Asllani imbecca Acerbi che non impatta bene col pallone, mandando fuori.

38' - Calcio di punizione per l'Inter, Koulibaly atterra Mkhitaryan. Giallo anche per lui, niente match col Torino essendo in diffida.

34' - De Vrij interviene in scivolata su Kastanos, l'olandese viene ammonito.

32' - Correa! Va il Tucu di testa sul cross di Gosens, Ochoa para in tuffo ma Fabbri ferma tutto per offside.

30' - Ferma il gioco Fabbri, che rileva un'irregolarità di Lukaku.

28' - Candreva salta Barella e Darmian, De Vrij arriva di gran carriera e manda fuori in scivolata.

26' - Ci prova anche Asllani, che servito da Lukaku controlla in maniera un po' difettosa poi tira fuori.

24' - Gosens appoggia per Correa che da posizione larga prova il tiro mandando alto.

23' - Asllani serve Lukaku che controlla e tira, Ochoa in due tempi para.

22' - Candreva imbecca Bradaric, pizzicato però in offside.

19' - Dopo le folate nerazzurre, ora è la Salernitana che ha il pallino del gioco. Granata che calciano una punizione per fallo di Correa, sugli sviluppi Onana anticipa Piatek di pugno ma il polacco è abbondantemente in fuorigioco.

17' - Pirola prova a lanciare Bradaric, ma il pallone è troppo forte e finisce in fallo laterale.

15' - Kastanos mette un pallone per nessuno in area nerazzurra, spazza Darmian.

14' - Gosens scatenato: colpo di testa del tedesco in area, Ochoa para.

13' - Gosens affonda ancora sulla sinistra poi prova a servire Lukaku davanti alla porta, ma il belga va più veloce del pallone e l'azione sfuma.

11' - Mkhitaryan si guadagna un calcio di punizione, fallo di Vilhena. Prova la battuta a sorpresa la squadra nerazzurra ma Fabbri ferma tutto.

9' - Azione pericolosa dell'Inter con Correa che serve Lukaku che è bravo a saltare Pirola ma calcia col destro, non il suo piede: palla che sfila a pochi centimetri dal palo alla destra di Ochoa.

9' - Correa prova a servire Lukaku ma la palla viene intercettata da Candreva, la Salernitana riparte.

IL GOL DI GOSENS: Palla di sponda di Lukaku messa in avanti, Daniliuc segue Correa ma non si accorge dell'inserimento di Gosens che tutto solo a tu per tu con Ochoa lo fulmina da pochi passi.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNN GOOOOOOOOOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!

3' - Serie di batti e ribatti, l'Inter guadagna una rimessa laterale.

-----

17.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della partita: PARTITI!

16.59 - De Vrij e Candreva si abbracciano prima del sorteggio.

16.57 - Salernitana e Inter entrano in campo per il pre-partita. Sarà De Vrij il capitano di giornata.

16.51 - Riscaldamento finito, tra poco Salernitana e Inter si daranno battaglia all'Arechi.

16.24 - Pochi istanti dopo, arriva sul campo dell'Arechi anche la Salernitana.

-----

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 1-1

MARCATORI: 6' Gosens (I), 90' Candreva (S)

SALERNITANA: 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola (65' 15 Ekong); 2 Bronn (46' 29 Dia), 18 Coulibaly (65' 41 Nicolussi Caviglia), 10 Vilhena (80' 8 Bohinen), 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos (85' 11 Botheim); 99 Piatek.

In panchina: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 9 Bonazzoli, 14 Valencia, 39 Iervolino, 66 Lovato.

Allenatore: Paulo Sousa.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella (66' 77 Brozovic), 14 Asllani (66' 5 Gagliardini), 22 Mkhitaryan, 8 Gosens (75' 32 Dimarco); 90 Lukaku (85' 9 Dzeko), 11 Correa (66' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 40 Botis, 12 Bellanova, 45 Carboni, 46 Zanotti, 95 Bastoni.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Bresmes - Galetto. Quarto uomo: Ayroldi. VAR: Nasca. Assistente VAR: S. Longo

Note

Ammoniti: De Vrij (I), Koulibaly (S), Nicolussi Caviglia (S), Gagliardini (I)

Corner: 2-8

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

