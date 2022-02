Sala: “Sul nuovo San Siro tutti dicono la loro. A breve dibattito pubblico”

Un'analisi valutativa sulla città: ""Il momento che vive Milano non è più soltanto una questione locale. La pandemia ha creato ovunque nel mondo criticità acute"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui s'è soffermato sul nuovo stadio di San Siro e sulle Olimpiadi del 2026. Partendo però dalla situazione che la città sta vivendo dallo scoppio della pandemia. E come il Covid-19 ha cambiato le dinamiche cittadine interne: "Il momento che vive Milano non è più soltanto una questione locale. La pandemia ha creato ovunque nel mondo criticità acute, in particolare nelle grandi città. Ciò che vive Milano, lo vivono New York, Los Angeles, Parigi, Berlino, Londra. Le grandi città sono abituate a correre, fanno molta fatica se devono andare a scartamento ridotto".