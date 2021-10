Sala: “Stadio? Oggi fatti passi avanti. Ci incontreremo di nuovo in settimana”

E sull'Inter aggiunge: "Buona squadra ma rispetto all'anno scorso non vedo un grande gap con le altre"

"Io sono un grande fan di Dzeko e me l’aspettavo. Ovviamente spero in qualcosa in meglio per l’Inter ma quest’anno vedo un campionato molto molto equilibrato, non vedo uno squadrone in particolare. Poi purtroppo torniamo al tema dello stadio, quando ti capita di vedere una partita soprattutto del campionato inglese vedi oggettivamente la differenza. Detto ciò, sono un super fan di Dzeko, sono molto contento. L’Inter è una buona squadra ma rispetto all'anno scorso non vedo un grande gap con le altre. Credo si possano giocare lo scudetto il Milan, il Napoli, la Juve e l’Inter. Non voglio escludere le altre ma queste mi sembrano le più serie candidate".