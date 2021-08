Sabato 14 prova generale a Monza: alle 18.30 test con la Dinamo Kiev

Contro gli ucraini di Lucescu, la squadra di Inzaghi affronterà l'ultimo test prima del via della Serie A

Nuovo appuntamento nel precampionato nerazzurro: l'Inter, che domenica 8 agosto affronterà il Parma in amichevole, è attesa da un nuovo impegno in vista dell'inizio del Serie A, in programma il 21 agosto. Sabato 14 agosto alle 18:30 la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo allo U-Power Stadium di Monza per affrontare la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu, per quella che può definirsi come la prova generale in vista dello start della Serie A.