Sabatini svela: “Stavamo portando Milinkovic-Savic all’Inter”

L'ex dt nerazzurro porta alla luce un retroscena di mercato riguardante il forte giocatore della Lazio

Retroscena di mercato svelato da Walter Sabatini, andato via da poco dal Bologna. Il riferimento è alla sua parentesi nerazzurra: "Simone Inzaghi ha avuto un ciclo meraviglioso nella Lazio, è stata un prodigio negli ultimi anni: ha sempre messo in mostra un calcio spettacolare, trovando soddisfazione sia nei risultati che in termini di mercato - ha detto l'ex d.s. nerazzurro in collegamento con 'Back to the Football', una pagina su Faceboook -. Milinkovic-Savic? La Lazio poteva venderlo 4-5 anni per 50-60 milioni di euro. C'è stato un momento in cui abbiamo tentato di portarlo all'Inter: c'era stata una richiesta fatta non direttamente da Tare e Lotito, ma dal suo procuratore. E appunto si parlava di 50-60 milioni. Ma quella cifra la Lazio non l'avrebbe presa e loro sono stati bravi: ci vuole coraggio per rifiutare 50-60 milioni".