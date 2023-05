Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini presenta così il derby di Champions League tra Inter e Milan: "Lukaku è tornato ad essere l'attaccante spietato che era qualche mese fa, fino a due mesi fa era davvero una palla al piede. Non c'è un favorito - ha assicurato -. Certo per il calcio che gioca adesso l'Inter mi viene da dire che forse qualcosa in più del Milan ce l'ha, ma i rossoneri metteranno in campo tutte le risorse umane e tecniche che hanno. Certo vedendo l'Inter delle ultime partite viene difficile pensare che possano perdere, hanno freschezza e potenzialità in attacco, un Lukaku ritrovato, Lautaro che continua a fare gol.

Tutti i giocatori sono forti e in condizione e quindi diventa difficile, nonostante il Milan sia comunque una squadra fortissima. È una partita tragica. Io ho detto che chi arriva in finale poi vince la Champions e lo ribadisco, sono pronto anche a prendermi gli eventuali sberleffi".