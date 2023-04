Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, ospite del programma 'A Tutto Calcio' di Rai2 rivela come gestirebbe la questione Simone Inzaghi per la prossima stagione: "Io lo tengo, senza discussioni. Vero che non ci sono risultati in campionato, ma dire che va esonerato un allenatore che sta per giocarsi una semifinale di Champions League vuol dire che il calcio sta prendendo delle direzioni incontrollabili. Certo che hanno avuto un rendimento non sufficiente, ma è altrettanto vero che si giocheranno una semifinale europea e non è un traguardo trascurabile. Gli errori possono essere emendati, vincendo certe partite cancelli quello che hai fatto di negativo. Se no che si gioca a fare a calcio? Se valgono i risultati negativi diventa difficile per tutti. Non mi sembra il caso di discuterlo adesso, quando un club caccia un allenatore combina un disastro nucleare perché non può essere mai impuntabile all'allenatore un andamento negativo: ci sono dirigenti, calciatori... Quando si è trattato di raccogliere un risultato eccezionale Inzaghi era lì davanti alla sua panchina bello lucido. Non farei mai questa discussione".

