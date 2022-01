Ronaldo: “Pensate se avessi avuto la testa di Messi. Serie A? Inter gran capolista”

Le parole di Ronie alla Bobo Tv

Mattia Zangari

E' Ronaldo il superospite della puntata odierna della Bobo Tv, sul canale Twitch di Christian Vieri. Tanti i temi trattati dal Fenomeno, ecco i più interessanti:

Come stai?

"Bene, bene".

Dove sei adesso?

"Abito a Madrid, cerco di andare una volta al mese in Brasile per trovare i miei figli. Ora andrò più frequentemente là per il Cruzeiro (di cui è proprietario ndr)".

Ti piace fare il presidente di due club?

"Veramente non lo faccio io, al Valladolid c'è un CEO che lo fa al mio posto. Io sono il proprietario, ma sono molto vicini a entrambi i club. Il Cruzeiro lo hanno quasi distrutto, hanno fatto 150 mln di euro di debiti; ora ho messo 4 mln di euro per iscrivere i giocatori al campionato. Il Cruzeiro è una grande sfida per me, è stata una scelta di cuore, non pensavo fosse messo così male".

Cassano: mi hai insegnato a calciare d'interno. Senza infortuni, potevi giocare da solo sulla luna.

"Ci siamo divertiti tantissimo. Mi è venuto in mente un gol di Nicola (Ventola ndr) a San Siro, è andata bene perché ha tirato una bomba (dopo un suo assist di tacco ndr)".

Con Vieri che intesa c'era?

"Con Bobo c'era un desiderio di giocare insieme pazzesco, ma purtroppo abbiamo fatte poche partite in coppia; gli infortuni ci hanno condizionato parecchio. Quando arrivò, andammo a vendere le magliette ad Appiano Gentile in un chiosco fuori dal centro sportivo. E' stato un peccato il fatto di non aver giocato tanto assieme, saremmo stati perfetti perché lui era forte di testa, proteggeva bene la palla e tirava di sinistro. Lui è venuto all'Inter per me e poteva scegliere tra le top al mondo: aveva grande mercato, veniva da una stagione potentissima. E' venuto per giocare con me e mi sono fatto male, c...o!".

Tu sei stato unico, c'è stato un prima e dopo di te: quando hai capito di essere diverso?

"Io provavo tutto, da bambino vedevo che andavo più forte degli altri. I gol che segnavo saltando 3-4 giocatori? Non è una cosa che può essere allenata. All'Inter dicevo a West di fare l'uno contro uno, lui credeva di potermi fermare... (ride ndr). Nel calcio della nostra generazione facevamo allenamenti bruttissimi, mi ricordo che dovevamo fare 6-7 km di corsa che a me non servivano niente perché ero un velocista. Facevo 30-35 sprint a partita, pensavo di dovere arrivare a 40 ma non riuscivo a convincere gli allenatori di questo. Con Cuper, perché dobbiamo parlare di lui, facevamo 3 km di riscaldamento. Meno male che le cose sono migliorate nel corso degli anni".

Cosa pensi di Messi?

"E' straordinario, ha forza, velocità e forza fisica. Messi ha la fame di fare gol, poi è bravo fuori dal campo come tutti quelli di questa generazione a differenza nostra. Pensa se avessimo avuto la testa di Messi e Ronaldo, avremmo potuto raddoppiare i gol... (sorride ndr)".

Neymar può fare quello che hai fatto te per il Brasile?

"Magari, glielo auguro di poter vincere il Mondiale. A livello di numeri ha superato me, Zico, Romario, ora gli mancano 5 gol per scavalcare Pelè. Mi fa impazzire, segna tanto, poi magari c'è qualcuno che lo critica per la sua vita privata e perché ha vinto pochi premi individuali".

I tuoi Mondiali.

"Il '94 è stata la mia università, purtroppo non ho giocato un minuto ma negli allenamenti vedere Romario e Bebeto è stato molto importante: sono stati la mia ispirazione".

Chi è il centravanti più forte del mondo adesso?

"Secondo me Benezema, ma Lewandowski è molto vicino. Haaland diventerà fortissimo, forse anche il numero uno, ma non ha la tecnica dei primi due".

E Mbappé?

"E' troppo forte, ha questa velocità e freddezza sotto porta che lo porteranno a diventare il numero uno. E oggi ho letto la notizia che andrà al Real e prenderà 50 mln all'anno.... Abbiamo sbagliato generazione (ride ndr). L'industria del calcio sta crescendo tantissimo, è giusto che le stelle prendano sempre più soldi. Se oggi è così è perché ci sono stati dei giocatori che li hanno ispirati, esattamente come successo a noi".

Cosa hai pensato della Super League?

"Io sono d'accordo con Bobo, prima o poi arriverà. Il calcio è in continua evoluzione, migliora sempre, non sappiamo dove si fermerà. E' lo sport più praticato al mondo, non c'è una forma di intrattenimento simile. I top club vogliono sempre più soldi per pagare i giocatori che costano sempre di più, ecco perché la Superlega non sarà come l'hanno presentata perché è stata una disastro ma arriverà. Ora manca dialogo tra i capi del calcio per migliorare l'industria del football, non capisco perché FIFA, UEFA e le varie Leghe non si parlino".

La guardi la Serie A?

"Grande Inter capolista, guarderò per forza il derby. Vi ricordate quando il campionato italiano era il migliore al mondo? E' un'era che è finita perché non c'è stata innovazione, al contrario di quanto successo in Premier. L'Italia deve recuperare, c'è una tradizione calcistica incredibile nel vostro Paese".

Gli inizi al São Cristóvão.

"Sì, prima di andare al Cruzeiro ho giocato lì, un club che ha preso tanto dai contributi di solidarietà per via dei miei trasferimenti in carriera. E infatti quando mi hanno chiesto una mano a livello economico, gli ho risposto: 'avete preso più di 8 mln di dollari e volete il mio aiuto?'".

In giro vedi il Ronaldo del futuro?

"Ci sono, Hendrick è un ragazzo di 15 anni, ha un talento pazzesco. Se lo posso prendere? Eh devo vendere il Valladolid (ridr ndr). Poi bisogna capire come si sviluppa tra i professionisti. Poi ce n'è un altro, Caio del San Paolo, penso del 2004".

Milano e Madrid. le tue due città del cuore.

"Io amo Milano, ci ho vissuto 7 anni: mi sono sempre sentito a casa".

Barcellona o Inter, in che anno sei stato più forte?

"A Barcellona ho fatto solo un anno, non ti so dire. Perché devo scegliere? Io non sono così sicuro sia stato meglio quello a Barcellona perché in Spagna in quel periodo era più facile giocare. In Italia, mi ricordo, giocavo contro gente come Vierchowod, mi seguiva anche quando andavo a bere l'acqua (ride ndr). Sono stati due anni speciali, spero che la gente si sia divertita come me. La gente ancora mi ferma per strada per le cose che facevo".