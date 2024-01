Gianluca Rocchi scende in campo in difesa della classe arbitrale di cui è responsabile, finita nell'occhio del ciclone per alcune scelte rivedibili, tra campo e VAR, nelle ultime partite di campionato: "Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati - le sue parole nel corso della tradizionale conferenza stampa di metà stagione a Coverciano -. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo, ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona (Fabbri al posto di Piccinini, ndr) sono state girate all’ufficio legale dell’Aia perché adesso non sopportiamo più tutto. Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere noi i Carabinieri sul terreno di gioco e poi certa gente la rivediamo subito in campo".

Rocchi, infine, respinge al mittente le accuse del ds del Verona Sean Sogliano, pur senza nominarlo direttamente, che aveva usato parole dure dopo la gara persa contro l'Inter: "Sentiamo parlare di mancanza di rispetto, ma il rigore (di Henry, ndr), poi, non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri”

