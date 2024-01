Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Allegri provoca nel post partita di Juve-Sassuolo il mondo Inter, la squadra nerazzurra resta concentrata sul proseguo della stagione e mette nel mirino la terza Supercoppa di fila. Vincere un altro trofeo in Italia può essere il modo migliore per prepararsi al big match di San Siro in programma il 4 febbraio e dare un segnale di forza proprio alla Juve.