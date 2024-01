Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Riviviamo insieme le tappe più importanti del Buchanan Day. L'Inter ha accolto la sua nuova freccia canadese. Il suo esordio è però rimandato, ma contro il Verona Inzaghi recupera pezzi importanti. Il professore Mkhitaryan si prende ancora una volta la scena.