L'Inter prepara la trasferta di Monza contro gli amici/nemici D'Ambrosio e Carboni. Poi la squadra nerazzurra volerà in Arabia per la Supercoppa con Inzaghi a caccia del record personale. Il tecnico intanto si gode uno straripante Buchanan in allenamento.