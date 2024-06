Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).Giornata storica in casa Inter. Marotta diventa il 22esimo presidente nerazzurro. Nominato anche il nuovo CdA targato Oaktree, nasce ufficialmente una nuova era.