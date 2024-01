Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

Domani l'Inter volerà in Arabia per difendere la Supercoppa italiana. Un nuovo format su cui non si sprecano le polemiche. L'Inter di Simone Inzaghi intanto rischia di scivolare dietro alla Juventus e di arrivare al big match di San Siro da secondo a causa del rinvio della sfida contro l'Atalanta.