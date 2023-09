Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite oggi della nostra trasmissione Biapri.

Viviamo insieme la settimana che ci condurrà al derby di Milano, primo vero spartiacque della stagione. Simone Inzaghi attende ad Appiano gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali e prepara la sfida contro il Milan in programma sabato pomeriggio. Formazione confermata? Come gestirà la forza e la rosa il mister in vista anche dell'esordio in Champions? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).