Mancano 24 ore al derby di Milano. Inter e Milan si affrontano nuovamente dopo lo storico incrocio nella semifinale di Champions League. Inzaghi può vincere il suo quinto derby consecutivo, non è mai accaduto nella storia. Le ultime di formazione e il commento alle parole del mister in conferenza stampa. E spuntano novità importanti sul tema sponsor e stadio. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).