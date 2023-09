Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

Si apre ufficialmente la settimana che ci condurrà al derby di Milano, primo vero spartiacque della stagione. Simone Inzaghi attende a Milano tutti i nazionali, le ultime su Cuadrado e Sanchez. Scoppia un terremoto in casa Juventus: Pogba è risultato positivo al testosterone dopo la sfida contro l'Udinese. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).