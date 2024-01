Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Analisi e commenti a meno di 24 ore di distanza dal successo in Supercoppa in finale contro il Napoli.

L'Inter conquista la sua terza Supercoppa consecutiva e torna in Italia con maggiore consapevolezza e maturità. Tra vecchi e nuovi giocatori, la forza della squadra è il gruppo. Ora l'Inter è pronta a rituffarsi nella lotta scudetto.