Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri e Bosio.

Viviamo insieme la vigilia di Inter-Real Sociedad, match decisivo per il primato del girone di Champions League. Inzaghi pensa ad alcuni cambi di formazione e in conferenza stampa annuncia di voler restare a lungo sulla panchina nerazzurra. Può essere il Sir Alex Ferguson dell'Inter?