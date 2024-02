Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri.

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Juve, dopo il pari casalingo contro l'Empoli, che cade in casa contro l'Udinese, scivolando a -7 dall'Inter. La squadra nerazzurra vede la seconda stella, ma guai a considerare la pratica chiusa. Frattesi torna quasi a disposizione di Inzaghi, mentre ricostruiamo quanto accaduto in giornata con Taremi.