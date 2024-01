Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Prepariamoci alla sfida in programma nel prossimo weekend sul campo della Fiorentina. L'Inter potrebbe scendere in campo a -4 dalla Juventus, impegnata sabato in casa contro l'Empoli. La squadra nerazzurra scopre finalmente il vero Pavard, mentre deve fare i conti con l'incognita Dumfries. Bastoni c'è, Sensi è in uscita.