Rivivi il Caicedo Day: visite, firma e prima tappa ad Appiano Gentile

La giornata in diretta dell'attaccante ecuadoriano che oggi sarà un giocatore dell'Inter

Redazione FcInterNews

Giornata intensa oggi per Felipe Caicedo, che si è presentato di prima mattina all'Humanitas di Rozzano per la prima parte delle visite mediche per conto dell'Inter. Poi il consueto passaggio al CONI per l'idoneità sportiva e la tappa per la firma sul contratto in sede, dove probabilmente ha incrociato anche il presidente Steven Zhang. Sbrigate le pratiche burocratiche, l'ecuadoriano si è spostato ad Appiano Gentile per salutare lo staff di Simone Inzaghi. Rivivi il Caicedo Day:

19.28 - Pochi minuti fa Caicedo è rientrato in albergo, dove ad attenderlo c’erano alcuni tifosi: “Un saluto a tutti” le parole dell'attaccante raccolte da Gianlucadimarzio.com.

16.00 - Dato che non era stato ancora completato lo scambio di documenti, l'ecuadoriano alla Pinetina non ha effettuato alcun in allenamento ma ha semplicemente salutato lo staff di Simone Inzaghi, non i suoi futuri compagni che erano già rientrati a casa dopo la seduta odierna. Domani, quando tutto sarà stato completato, l'ex Lazio svolgerà il suo primo allenamento con i nerazzurri.

14.40 - In questi minuti, Felipe Caicedo ha lasciato la sede dell'Inter, dove era arrivato più di un'ora fa per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino a giugno. L'ecuadoriano ora si dirigerà ad Appiano Gentile, replicando il programma di ieri dell'altro acquisto di gennaio, Robin Gosens.

14.26 - Blitz in sede come accaduto ieri per Steven Zhang, presidente dell'Inter, che ha raggiunto gli uffici del club nerazzurro dove in questi momenti Felipe Caicedo sta firmando il contratto che lo legherà alla Beneamata fino a giugno.

14.08 - FcIN - Ballavano 150 mila euro nell'accordo tra l'Inter e Felipe Caicedo, prima della fumata bianca arrivata ieri sera e che ha dato il via a tutto l'iter pre annuncio ufficiale. Alla fine il giocatore ha rinunciato a gran parte di quella cifra pur di vestire la maglia nerazzurra e di tornare a lavorare con Simone Inzaghi. Troppo importante per lui questa occasione professionale per farla saltare per una cifra non certo significativa. Con la sua decisione, Caicedo si è così garantito 5 mesi a Milano.

13.09 - Da pochi istanti, Felipe Caicedo è arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per mettere la firma in calce sul suo contratto con l'Inter ed espletare tutto il rituale. Poi, possibile un blitz ad Appiano Gentile per un primo allenamento rapido.

11.40 - L'attaccante ecuadoriano è arrivato al Coni per l'idoneità sportiva, ultimo passaggio intermedio prima della firma sul contratto.

11.00 - Sono terminate le visite mediche all'ospedale Humanitas per Felipe Caicedo, destinato a diventare un nuovo attaccante dell'Inter. L'ecuadoriano dovrà ora affrontare gli esami per l'idoneità al Coni a Milano. Subito dopo potrà firmare il contratto con i nerazzurri, in prestito per i prossimi sei mesi.

9.30 - Il primo step sono le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, iniziate poco fa. Il programma prevede poi una visita al Coni per ottenere l'idoneità sportiva.