Repubblica – Nandez-Inter, ci siamo: Giulini accontenta l’uruguaiano

Oggi incontro tra l'agente dell'ex Boca e la dirigenza nerazzurra: l'uruguaiano sarà a disposizione di Inzaghi già nei prossimi giorni

Svolta nella trattativa tra l'Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez? La Repubblica non ha alcun dubbio: dopo un ulteriore incontro avvenuto oggi tra il procuratore dell'uruguaiano e la dirigenza nerazzurra, la strada che conduce l'ex Boca a Milano è sempre più in discesa. Secondo il quotidiano, infatti, già nei prossimi giorni Nandez sarà a disposizione di Inzaghi, poiché Giulini avrebbe finalmente deciso di accontentare il centrocampista, esaudendo il suo desiderio di vestire la maglia dell'Inter