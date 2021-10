Repubblica – Icardi non vuole stare lontano dalle figlie. All’Inter ritroverebbe Lautaro

Il ritorno in nerazzurro tra le ipotesi dopo la separazione con Wanda Nara, già tornata a Milano con le bambine

Dopo la separazione con Wanda Nara, già tornata a Milano con le figlie, potrebbero aprirsi scenari di mercato imprevedibili per Mauro Icardi. E tra le ipotesi formulate da Repubblica nella sua edizione online c'è anche quella di un clamoroso ritorno all'Inter: "A chi gli è veramente vicino, Icardi ha confidato di non volere stare troppo a lungo lontano dalle figlie. Ma questo non significa di per sé che debba tornare in Italia. Mauro Icardi, che a Parigi frequenta più la panchina che il campo, in Serie A ha segnato tantissimo. E un centravanti serve a tutte e tre le grandi squadre del nord Italia. L'Inter a breve dovrà trovare un degno sostituto a Edin Dzeko, in gran forma ma già trentacinquenne. Alla Pinetina peraltro Icardi ritroverebbe il suo amico Lautaro Martinez, con cui non ha mai smesso di sentirsi. Il Milan per la successione a Ibra e Giroud ha messo a contratto Pellegri, la cui tenuta è però tutta da valutare. E alla Juventus Kean non può da solo riempire il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Insomma, chissà che la separazione non porti a un nuovo matrimonio".