Record – Joao Mario, lo Sporting scrive all’Inter: perché la risoluzione del contratto?

I Leões hanno chiesto lumi ai nerazzurri sulle modalità dell'affare che ha portato alla separazione con il giocatore

Lo Sporting Lisbona ha inviato una comunicazione ufficiale all'Inter, in seguito alla risoluzione del contratto di João Mário ufficializzata ieri pomeriggio. Secondo quanto appreso dal quotidiano portoghese Record, nella lettera, i Leões hanno espresso la loro sorpresa per la decisione e chiesto lumi al club campione d'Italia sulle modalità dell'affare.