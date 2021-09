Raspadori: “L’interesse dell’Inter? C’è il momento giusto per ogni ambizione”

L'attaccante del Sassuolo torna sul forte interesse nerazzurro: "Sarei bugiardo se dicessi che non mi faceva piacere"

Dopo la doppietta in Nazionale, Giacomo Raspadori punta sempre più in alto. L'obiettivo del giovane bomber azzurro è crescere nel Sassuolo, per poi spiccare il volo in una big: "Mai pensato di andare via, mai avuti dubbi: per il mio percorso, in questo momento, penso sia la cosa migliore - sottolinea a La Gazzetta dello Sport, commentando la scelta di rimanere ancora in Emilia -. Mi sono appena affacciato sul calcio dei grandi: la cosa più importante è stare in campo il più possibile. E poi sento molto il ruolo di ambasciatore di 'Generazione S', il rappresentare questo progetto: sono qui da quando avevo 10 anni, sono cresciuto assieme alla società, credo nel migliorare avendo dei valori alle spalle. E in questo spero di essere ispirazione per tanti ragazzi".