FcIN – Dumfries, l’Inter ha presentato l’offerta a Raiola: i dettagli

In attesa di trovare l'accordo con il PSV, c'è l'offerta con il giocatore

Come anticipato nei giorni scorsi, una volta chiusa la trattativa per Romelu Lukaku al Chelsea l'Inter penserà al mercato in entrata. Edin Dzeko sarà il prossimo arrivo, ma in settimana la società nerazzurra dovrebbe presentare un'offerta ufficiale al PSV Eindhoven per Denzel Dumfries, esterno che nelle intenzioni della dirigenza rimpiazzerebbe a destra Achraf Hakimi.