Radu: “Giocare con lo Scudetto è bellissimo. Io un veterano? Spero di diventarlo”

Il portiere romeno a Inter TV: "Col Genoa sarà un avvio molto difficile, ma siamo pronti a tutto"

Christian Liotta

L'estremo difensore nerazzurro Ionut Andrei Radu è il protagonista dell'odierna intervista per Inter TV, dove racconta come sta procedendo la preparazione pre-campionato agli ordini di Simone Inzaghi e non solo:

Ionut, come stanno andando queste settimane di ritiro?

"Davvero bene. Mi aspettavo peggio perché dopo un mese e mezzo di vacanza tornare non è facile. Ma ho fatto preparazione prima e mi trovo bene".

Il mister ha richieste particolari?

"Sì, perché ormai il portiere è il primo attaccante e deve sapere giocare coi piedi impostando il gioco. Questa è la richiesta principale".

Ti senti un veterano del gruppo?

"Ancora no, perché sono giovane. Spero di diventarlo".

Qual è il tuo segreto sui rigori?

"Quale segreto, sono troppo forte... Scherzo. Quello non si può dire, in generale il segreto è lavorare sempre bene in allenamento. perché quello che fai in allenamento lo riporti sempre sul campo. Cerco sempre di fare meglio ogni giorno, questa è la cosa più importante secondo me.

Prima di campionato col Genoa, che gara ti aspetti?

"Sarà una partita molto difficile perché tutti vogliono iniziare col botto. Ma siamo pronti a tutto, vedremo che accadrà".

Quanto sarà difficile respingere gli avversari di strappare lo Scudetto?

"Sempre difficile, perché chi gioca contro l'Inter ce la mette sempre tutta. Specie adesso che siamo campioni d'Italia sarà molto difficile ma anche molto più bello, perché giocare con lo Scudetto è sempre una cosa bellissima".

Sai suonare il piano, possiamo aspettarci un featuring con De Vrij?

"Non lo so, lui è più bravo di me; lo fa quasi per mestiere, io suono per hobby...".