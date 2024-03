L’elettricità del Bologna un aspetto tanto noto ai cuori nerazzurri, ripensando a quanto sta compiendo la truppa di Motta in campionato e alla sfida di Coppa Italia che aveva visto i felsinei trionfare a San Siro. Così nella serata uggiosa del Dall'Ara i nerazzurri partono con grinta ed entusiasmo, provando a mettere subito in chiaro ogni intenzione. L'Inter attacca la porta con l’imperativo dell’attenzione, sfruttando l’apertura degli spazi sugli esterni e le progressioni di una manovra sempre verticale. Guardare in avanti è il principio ontologico per pungere subito e i felsinei s'aggrappano al dinamismo in verticale, talvolta correndo qualche rischio tra la prospettiva di colpire e quella pericolosa di essere colpiti. Il Biscione spinge nel primo tempo e si fa sentire con qualità quando avanza con il pallone tra i piedi. I rossoblu cercano di contrastare il predominio nerazzurro facendo salire il livello qualitativo nel traffico. Il condizionamento di lunghe manovre è ben posizionato, il livello tecnico è elevato su entrambi i lati e le squadre tengono le giuste distanze.

QUEL PRINCIPIO ATTIVO E MNEMONICO. A dicembre Inzaghi disse: "Fare gol da quinto a quinto è difficile, da terzo a terzo lo è ancora di più". E quale serata migliore di questa, contro uno dei nuovi profeti del calcio moderno come Motta, per scintillare il bagaglio tattico alla perfezione? Da Bastoni a Bisseck la sfera è ripulita, trasmessa, ricevuta e depositata nel sacco. E in queste serate c'è quasi sempre la certezza di fronteggiare un assetto ostico. Il canovaccio non muta di un centimetro, di anno in anno. È un impulso istantaneo e aggressivo, basato sul dinamismo intenso. La pressione s'intravede in quel coraggio energico nella costruzione di pericoli. E l'avvio è foriero di situazioni interessanti perché entrambe le formazioni sono stimolate cerca di prendere in mano le chiavi dell'impostazione legittimando il controllo. La panoramica è la costruzione di Inter e Bologna. L'attesa è un predicato che folgora azione e reazione. Così Kairos è il tempo opportuno, puntualmente indicato nelle scuole filosofiche dell'Antica Grecia. L'abbiamo ripetuto in più di una circostanza. È l’occasione che dobbiamo essere capaci di cogliere, esercitando con assidua attenzione la nostra sensibilità. È vivere nel presente con consapevolezza, farci spazio nella cornice che andiamo cercando negli orizzonti dell'universo. Ma è pure linearità spezzata, separazione tra tempo occupato e imminenza. Ed è una caratteristica che l'Inter riesce a mettere in campo con grande personalità. Un principio attivo e mnemonico. Esecuzioni a memoria...

PRESSIONE E REAZIONE. CAMBIA TUTTO? Il Bologna nel secondo tempo spinge, fino a quasi costruirsi una nuova proiezione, quella del coraggio avanzato. Pressione altissima che non intacca il Demone Simone Inzaghi padre (o demiurgo) della creatura Inter. L'assunto basilare del principio teorico è che nulla accade per caso, e i nerazzurri fanno fatica forse perché l'adattamento alla reazione casalinga è molto complicato. Il Bologna è bravo a declinare le metodologie di sviluppo del gioco. Ferguson aveva già impegnato Sommer nel primo tempo, all'interno del quale è stato geniale il lampo di classe (che ha fatto subito il giro sui social). Bellissimo, mastodontico, stupendo. Zirkzee ha una ghiotta chance, ma opta per un ragionamento capzioso, lo spostamento del pallone sul piede debole per costruirsi un tratteggio della traiettoria, respinta dal portiere nerazzurro. La porzione finale di gara è nella meà campo nerazzurra, l'Inter cerca di tenere attentamente ogni posizione per difendere il vantaggio. Spezzare il forcing bolognese è l'elemento ontologico per condurre in porto la nave. Aggressioni multiple: il Bologna tenta il tutto per tutto e scambia il pallone molto bene, con trame pulite e consistenti dal punto di vista tecnico. Altra contingenza esplorata, altra vittoria archiviata.