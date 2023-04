Chi scende in campo impara a capire che quel prato verde, se lo ascolti bene, può indirizzarti sulla tua isola, al netto delle tempeste, che possono colpirti in via istantanea. La scelta che ognuno ha a quel punto è se restarci e costruire una capanna con i tronchi, oppure usarli per fare una zattera e imbarcarti verso una nuova costa. L'Inter lo sa che la semifinale di ritorno contro la Juve è una partita da dentro o fuori. Provarci dal fischio d'avvio è l'imperativo dei nerazzurri: il traversone tagliato di Barella verso la coordinazione (poco precisa) di Lautaro è l'indirizzo dello start, Bremer la tocca e quasi Dzeko insacca nel rimpallo simile a un flipper. Chiesa e Di Maria restano alti per fungere da finti riferimenti avanzati, il canovaccio allegriano è la ripetizione dell'andata, o meglio, è la replica annuale quando la Juve affronta squadre che possono gestire il palleggio dominando la costruzione.

LETTURE ANTICIPATE. Provarci e riprovarci ancora a imbucare per le incursioni centrali. Dimarco s'accentra e riceve da Barella (un suggerimento forse non proprio voluto), spiazzando Perin per il deposito del vantaggio con un lampo d'esterno. L'ha colpita male, ma con efficienza funzionale. Dopo pochi istanti il timbro nerazzurro spariglia le carte strategiche bianconere. Allegri cerca le alternative, ma capisce che i suoi fanno fatica a esprimersi. I bianconeri alzano il baricentro per tentare l'assetto costitutivo, partendo dai cross di Kostic per gli inserimenti dei centrocampisti. Cambiare un po' l'approccio metodologico è fondamento necessario (non contingente) per la Juve che, seppur senza punte, si adegua al risultato, rischiando e non poco sulla sfera persa da Locatelli e la conclusione strozzata di Lautaro. Ci prova Kostic dando impulsi forti e precisi: il tiro esalta la reattività di Onana, che non si fa trovare impreparato. Quando viene saltata la linea di centrocampo bianconera, ecco che la scintilla può scattare, con le sponde e le incursioni senza palla.

LA ZONA FINALE. Allegri si gioca la carta Milik subito a inizio ripresa per fornire densità al reparto avanzato, o meglio, per appoggiarsi sulle sponde e aprire gli spazi a Chiesa e Di Maria. Più talento e qualità che però possono creare un affanno alla squadra in fase difensiva. Mentre in Inghilterra i marziani del City tramortiscono l'Arsenal dando un segnale a tutte le concorrenti della Champions. La galoppata di Dumfries è poderosa, come astute sono le chiusure con le letture predittive di Calhanoglu: così i nerazzurri si proiettano negli spazi aperti per infilare la banda di Allegri con una manovra ragionata da sviluppare in verticale. La contesa rimane in bilico (costante e continuo, quasi progressivo) grazie alla splendida parata di Perin che salva il risultato, mentre Di Maria tenta il sinistro poco efficiente. L'incidenza equivale alla posizione che entrambe assumono nel quarto d'ora finale in cui la Juve s'affaccia raramente dalle parti di Onana. La prima finale è realtà. I cuori nerazzurri vibrano d'entusiasmo in attesa del rush finale di stagione da vivere tutto d'un fiato.