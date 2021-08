Psv, Schmidt saluta Dumfries: “Desiderava l’Inter, un grande club. Gli auguro il meglio”

Il tecnico della formazione olandese: "Ora dobbiamo rinforzare la rosa, se andremo in Champions o in Europa League"

Congedo con tutti gli onori del caso, quello che Roger Schmidt, allenatore del Psv Eindhoven, concede a Denzel Dumfries, che da quest'oggi sarà un giocatore dell'Inter. Alla vigilia della gara di debutto in campionato contro l'Heracles Almelo, Schmidt ha salutato così il suo ormai ex terzino: "Era desiderio del ragazzo andare all'Inter, un grande club che gioca in Champions League, e io gliel'ho concesso. Denzel ha significato molto per il Psv Eindhoven. Sono felice per lui e gli auguro il meglio".