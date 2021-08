Psv, Schmidt: “Dumfries vuole andare via, lo ha chiesto al club e abbiamo accettato”

Il tecnico del club olandese: "Tutti sanno che Denzel ha voglia di andare via. Per ora non fa parte della prima squadra"

Christian Liotta

Roger Schmidt, allenatore del Psv Eindhoven, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Ajax valida per la Supercoppa olandese - Trofeo Johan Cruijff. Tra i vari temi toccati, anche una battuta su Denzel Dumfries, assente domani, a proposito del quale ha confermato le sue intenzioni: "Tutti sanno che ha voglia di trasferirsi. Ha presentato questa richiesta al Psv e noi come club l'abbiamo accettata. Ciò comporta che per il momento non fa parte della prima squadra".